Marl (dpa) - Der ZDF-Satiriker Jan Böhmermann hat seine Teilnahme an der Grimme-Preis-Verleihung heute Abend abgesagt. Das Grimme-Institut bestätigte das auf Anfrage. Er fühle sich erschüttert in allem, an das er je geglaubt habe, postete Böhmermann auf Facebook. Böhmermann sollte in Marl einen Preis für seine Satire rund um den Mittelfinger des griechischen Ex-Finanzministers Gianis Varoufakis bekommen. Derzeit hat er jedoch Ärger wegen eines Schmähgedichtes über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

