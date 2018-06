Berlin (dpa) - Die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge in Deutschland ist nach der Schließung der sogenannten Balkanroute drastisch gesunken. Im März wurden nur noch gut 20 000 Asylsuchende registriert, wie Bundesinnenminister Thomas de Maizière in Berlin mitteilte. Im Februar waren es noch gut 60 000 gewesen, im Januar etwa 90 000. Die Zahl der Asylanträge lag im März deutlich über der Zahl der Neuregistrierungen: So stellten im vergangenen Monat fast 60 000 Menschen in Deutschland einen Asylantrag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.