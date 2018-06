Istanbul (dpa) - Drei Wochen nach der Einigung der EU mit der Regierung in Ankara sind erneut Flüchtlinge und andere Migranten von Griechenland aus in die Türkei abgeschoben worden. Athen schickte zudem auf Grundlage eines bilateralen Abkommens Menschen zurück in die Türkei. Insgesamt wurden 220 Menschen abgeschoben. Vergeblich protestierten einige Aktivisten gegen die Abschiebungen. Drei Aktivisten sprangen im Hafen von Lesbos ins Wasser und kletterten auf die Ankerkette eines der Schiffe, um ein Auslaufen zu verhindern.

