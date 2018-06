Berlin (dpa) - Nach der Schließung der sogenannten Balkanroute sind im März sehr viel weniger Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Die Zahl der per Erstregistrierung erfassten Asylsuchenden sank gegenüber Februar um zwei Drittel: von 61 428 auf 20 608. Das teilte Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Morgen in Berlin mit.

