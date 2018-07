München (SID) - BMW erhält im Duell mit Mercedes und Audi Schützenhilfe von der DTM. Das gab die DTM-Kommission in ihrem am Freitag veröffentlichten Regelwerk für die neue Saison bekannt. BMW wird demnach mit 7,5 Kilogramm weniger Gewicht und einen um 50 Millimeter breiteren Heckflügel antreten. Zudem entschied die DTM, an den umstrittenen Performance-Gewichten festzuhalten - allerdings in leicht abgewandelter Form.

Mit der Regelanpassung pro BMW soll der im Vergleich zur Konkurrenz unterlegene M4 des bayerischen Konstrukteurs besser mithalten können. Dieser hat konstruktionsbedingt einen Rückstand gegenüber Mercedes und Audi, der aufgrund der Homologation nicht durch eine technische Weiterentwicklung wettgemacht werden kann.

Die Anpassung der Regeln sei zwar "nicht schön, aber im Sinne der DTM notwendig", sagten Audi-DTM-Leiter Dieter Gass und sein Mercedes-Kollege Ulrich Fritz am Rande der DTM-Testfahrten auf dem Hockenheimring. Man wolle für eine spannende und technisch ausgeglichene Rennserie sorgen. Dafür sei die Regeländerung notwendig, betonten die Offiziellen. BMW Motorsport Direktor Jens Marquardt sagte, er sei "zufrieden mit der Regeländerung".

Ab der kommenden Saison wird im Qualifying anhand "der tatsächlichen maximalen Performance eines Fahrzeugs" ermittelt, wer die zusätzlichen Gewichte erhält. Bislang waren die Platzierungen aus dem Vorrennen maßgeblich für die Verteilung der Extrakilo gewesen. Dies hatte jedoch nicht für die erhoffte Spannung, sondern eher für vorhersehbare Ergebnissen gesorgt.

Die Saison 2016 beginnt am 6. Mai in Hockenheim und endet Mitte Oktober auch dort.