London (dpa) – Der in Deutschland geborene Hollywood-Komponist Hans Zimmer hat beim zweiten Auftaktkonzert seiner Europatournee in London einen Begeisterungssturm hervorgerufen. Mit Stücken unter anderem aus den Filmen "König der Löwen", "Fluch der Karibik" und "Inception" bewies der Oscar-Preisträger, dass seine Musik auch ohne Film und Leinwand überzeugt. Der 58-Jährige, der mit Band, Orchester und Chor auftrat, spielte viele Instrumente selbst. 12 000 Menschen verfolgten das Konzert am Donnerstag in der ausverkauften Wembley Arena. Bereits am Mittwoch hatte Zimmer dort vor ausverkauften Rängen gespielt.

