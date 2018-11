Punktgewinn für Hannover 96 beim Debüt von Trainer Stendel

Berlin (dpa) - Beim Debüt von Trainer Daniel Stendel hat Bundesliga-Schlusslicht Hannover 96 zumindest einen Punkt eingeheimst. Die Niedersachsen kamen am Freitagabend beim erneut enttäuschenden Champions-League-Aspiranten Hertha BSC zu einem verdienten 2:2 (1:1) und sicherten nach zuvor zehn Niederlagen aus elf Rückrundenspielen im Fußball-Oberhaus zumindest ein Remis. Artur Sobiech (18. Minute) und Manuel Schmiedebach (58.) erzielten die Tore für weiter abgeschlagene 96er. Für die Berliner trafen Vedad Ibisevic (3.) und Salomon Kalou (72.) vor 45 229 Zuschauern. Stendel hatte Thomas Schaaf beerbt, von dem sich der Club getrennt hatte.

Titelverteidigerin Kerber in Charleston im Halbfinale

Charleston (dpa) - Titelverteidigerin Angelique Kerber steht beim WTA-Tennisturnier in Charleston im Halbfinale. Die Weltranglisten-Zweite aus Kiel setzte sich am Freitag in der Runde der letzten Acht gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu mühelos in zwei Sätzen mit 6:2, 6:3 durch. In Abwesenheit der Weltranglisten-Ersten Serena Williams aus den USA ist Kerber bei der mit 753 000 Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung an Nummer eins gesetzt.

Erneute Niederlagen für Paderborn und Münchner Löwen in 2. Liga

Paderborn/München (dpa) - Die beiden Abstiegskandidaten SC Paderborn und 1860 München haben zum Auftakt des 29. Spieltages in der 2. Fußball-Bundesliga weitere Niederlagen einstecken müssen. Paderborn unterlag am Freitagabend im Heimspiel gegen Union Berlin mit 0:4 (0:4) und holte somit aus den 17 zurückliegenden Ligaspielen nur einen Sieg. Die Münchner Löwen verloren im bayerischen Duell mit 0:1 (0:1) gegen Greuther Fürth. Der 1. FC Heidenheim kam gegen Eintracht Braunschweig nicht über ein 2:2 (0:2) hinaus.

DFB-Frauen besiegen Türkei in der EM-Qualifikation

Istanbul (dpa) - Deutschlands Fußballerinnen haben in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2017 im fünften Spiel den fünften Sieg gefeiert. Die DFB-Auswahl schlug die Türkei am Freitag in Istanbul mit 6:0 (2:0). Damit steht der achtmalige Europameister weiter verlustpunktfrei an der Spitze der Gruppe 5. Die Tore erzielten die überragende Isabel Kerschowski (29./60., 90.+3 Minute), Anja Mittag (40.) und Alexandra Popp (78./86). Die EM-Qualifikation setzt die Mannschaft von Bundestrainerin Silvia Neid am Dienstag (18.00 Uhr/ARD) in Osnabrück gegen Kroatien fort.

Wasserball-Männer verpassen Olympia-Qualifikation für Rio

Triest (dpa) - Deutschlands Wasserball-Männer werden bei den Olympischen Spielen in Rio im Sommer fehlen. Beim Qualifikationsturnier im italienischen Triest verlor die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes das entscheidende Viertelfinale gegen den EM-Dritten Ungarn am Freitag mit 7:8 (0:1, 2:4, 1:2, 4:1) und kann damit den für ein Rio-Ticket notwendigen vierten Platz nicht mehr erreichen. Deutschlands Frauen hatten bereits im März beim Olympiaqualifikationsturnier im niederländischen Gouda mit dem Vorrunde-Aus das Rio-Ticket verpasst.

Golf-Routinier Langer schafft Cut beim Masters

Augusta (dpa) - Golf-Routinier Bernhard Langer hat sich bei seiner 33. Masters-Teilnahme mit seiner ganzen Erfahrung souverän für die beiden Schlussrunden im Augusta National Golf Club qualifiziert. Der Masters-Sieger von 1985 und 1993 spielte eine 73er Runde und schaffte mit insgesamt 145 Schlägen sicher den Cut beim ersten Major-Turnier des Jahres. Für Deutschlands besten Profi Martin Kaymer ist der zweite Tag bei dem Traditionsturnier wieder zur Zitterpartie geworden. Kaymer spielte am Freitag nur eine 75er Runde und muss mit insgesamt 149 Schlägen wieder um den Cut bangen.

"Spiegel": Kartellamt bremst Sky bei Fußball-Rechten

München (dpa) - Im Poker um die millionenschweren Bundesliga-Rechte muss der Bezahlsender Sky nach "Spiegel"-Informationen eine kleine Schlappe hinnehmen. Laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins verschärft das Bundeskartellamt seine Auflagen für den Ankauf von Fußballrechten für den Abo-Sender. Ein Sprecher des Kartellamtes wollte den Bericht mit dem Hinweis auf das laufende Verfahren am Freitag nicht kommentieren. Das Verfahren stehe aber kurz vor dem Abschluss. Auch Sky und die Deutsche Fußball Liga (DFL) äußerten sich auf Anfrage nicht dazu. Laut "Spiegel" musste die DFL ihre Ausschreibung für den TV-Rechtepoker nachbessern.