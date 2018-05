Heynen neuer Trainer bei Friedrichshafener Volleyballern

Friedrichshafen (dpa) - Der bisherige Volleyball-Bundestrainer Vital Heynen wird beim VfB Friedrichshafen in der neuen Bundesligasaison Nachfolger des bisherigen Erfolgscoachs Stelian Moculescu. "Ich kenne die Erfolgsgeschichte in Friedrichshafen. Aber ich werde nicht versuchen etwas zu kopieren", sagte der 46 Jahre alte Belgier am Freitag. Heynens Vertrag mit dem Deutschen Volleyball-Verband läuft zum 30. September aus. Er übernimmt dann auch das Nationalteam seines Heimatlandes. Heynen unterschrieb beim VfB einen Zweijahreskontrakt.

Phoenix Hagen will gegen Abzug von sechs Punkten in Berufung gehen

Hagen (dpa) - Basketball-Bundesligist Phoenix Hagen will gegen den Abzug von sechs Punkten wegen des Verstoßes gegen das Lizenzstatut in Berufung gehen. Zwar akzeptiere der Club eine Bestrafung. "Die Höhe des Urteils hat uns dennoch überrascht und hart getroffen. Wir werden darum kämpfen, die Höhe zu reduzieren", sagte Geschäftsführer Peter Brochhagen. Die BBL hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass Hagen den "Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit" schuldig geblieben sei und der Verein zudem die "Mitteilungspflicht" verletzt habe. Neben dem Punktabzug wurde der Club auch mit einer Geldstrafe von 40 000 Euro belegt. Bis Montag, 24.00 Uhr, kann Hagen Berufung einlegen.

Fury-Trainer: Rückkampf gegen Klitschko am 9. Juli in Manchester

Hamburg (dpa) - Der Rückkampf zwischen dem entthronten Boxweltmeister Wladimir Klitschko und dem Briten Tyson Fury soll am 9. Juli in Manchester stattfinden. Das teilte Peter Fury, Trainer und Onkel des Schwergewichts-Weltmeisters, am Freitag via Twitter mit. Klitschko-Manager Bernd Bönte wollte das nicht bestätigen. Der "Sport Bild" sagte er: "Es gibt noch Dinge zu klären." Zunächst sollen Gespräche mit den TV-Sendern in England und Deutschland sowie dem Arena-Betreiber geführt werden. Die Manchester-Arena fasst 21 000 Zuschauer. Klitschko hatte im November vergangenen Jahres in Düsseldorf gegen den Briten überraschend nach Punkten verloren und seine WM-Gürtel der Verbände WBO, IBF und WBA eingebüßt.

NFL-Profi Kuhn wird Clubkollege von Vollmer bei New England Patriots

Boston (dpa) – Die beiden deutschen American-Football-Profis Markus Kuhn und Sebastian Vollmer spielen künftig in der amerikanischen Profiliga NFL zusammen. Nach vier Jahren bei den New York Giants wechselt Kuhn zu den New England Patriots und wird dort Vollmers Mannschaftskollege. Vollmer ist seit 2009 beim Team aus dem Großraum Boston. "Ich freue mich wie verrückt, bei einem so großartigen Club wie den Patriots zu spielen", sagte Kuhn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Sein Vertrag gilt für ein Jahr.

Lösbare Aufgaben für deutsche Fußball-Junioren bei U17-EM

Baku (dpa) - Die U17-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes treffen bei der Europameisterschaft in Aserbaidschan vom 5. bis 21. Mai in der Vorrunde auf die Ukraine, Bosnien und Herzegowina sowie Österreich. Das ergab die Auslosung am Freitag in Baku. Letztmalig konnte eine deutsche U17-Nationalmannschaft 2009 den EM-Titel gewinnen. Im Kader standen damals beispielsweise die 2014er-Weltmeister Mario Götze und Shkodran Mustafi.

Greiss führt Islanders zu historischem Sieg

New York (dpa) - Der überragende deutsche Torhüter Thomas Greiss hat den New York Islanders zu einem historischen Sieg in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL verholfen. Der Keeper war beim 4:1 der Islanders im Duell mit dem großen Rivalen New York Rangers der Matchwinner, als er am Donnerstag (Ortszeit) 36 von 37 Schüssen abwehrte. Damit gelang es dem Club erstmals seit dem NHL-Einstieg 1972 alle vier Saisonspiele gegen die Rangers zu gewinnen.

Einspruch abgelehnt: Kenianischer Funktionär bleibt gesperrt

Nairobi (dpa) - Der für alle internationalen Wettkämpfe gesperrte Geschäftsführer des skandalumwitterten kenianischen Leichtathletik-Verbandes ist mit einem Einspruch gegen seine Suspendierung gescheitert. Das gab das Ethikboard des Weltverbandes IAAF am Freitag bekannt. Die IAAF hatte Isaac Mwangi im Februar für ein halbes Jahr gesperrt und damit faktisch auch von den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro ausgeschlossen, weil der ranghohe Funktionär des nationalen Verbandes Athletics Kenya zwei wegen Dopings gesperrte Athletinnen erpresst haben soll.

Kaymer in Augusta erneut mit Problemen

Augusta (dpa) – Golfprofi Martin Kaymer hat beim Masters in Augusta erneut einige Probleme mit dem trickreichen Par 72-Kurs gehabt. Der zweimalige Major-Sieger aus Mettmann spielte am Donnerstag (Ortszeit) im Augusta National Golf Club eine 74er Auftaktrunde und blieb somit zwei Schläge über Platzstandart. Kaymer verbuchte drei Birdies, brauchte allerdings bei fünf Löchern jeweils einen extra Schlag. Er rangiert auf Platz 43. In den vergangenen acht Jahren war der Rheinländer fünf Mal am Cut gescheitert.