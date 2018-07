Washington (AFP) Die Weltbank will den Ausbau der erneuerbaren Energien in armen Ländern anschieben. Ziel sei es, spätestens 2020 insgesamt 150 Millionen Haushalte in den fraglichen Staaten mit grünem Strom zu versorgen, erklärte die Weltbank am Donnerstag. Der Plan geht auf Beschlüsse der UN-Klimakonferenz in Paris im Dezember zurück. Die weltweite Produktionskapazität für erneuerbare Energie soll damit um 30 Gigawatt erhöht werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.