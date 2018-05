Offenbach (dpa) - Bilderbuchwetter wird es wohl nicht geben, aber das Wochenende soll recht angenehm werden. "Freundlich und trocken", lautet die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den größten Teil Deutschlands.

Nur ganz im Süden könne es am Samstag noch ein wenig regnen, sagte Meteorologe Robert Hausen.

Für einen Besuch im Biergarten ist es an einigen Orten aber wohl noch zu früh: Am Samstag erwarten die Meteorologen 12 bis 17 Grad, an der Küste nur 8 Grad. Am Sonntag wird es ein kleines bisschen milder.

In der Nacht zum Montag ist mancherorts Bodenfrost möglich, tagsüber sind bis zu 20 Grad möglich. Gegen Abend ziehen von Westen Regenschauer auf.