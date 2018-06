Brüssel (AFP) Im Zusammenhang mit den Anschlägen in Brüssel und Paris hat die belgische Justiz Ermittlungsverfahren gegen zwei am Freitag festgenommene Verdächtige eingeleitet. Gegen Mohamed Abrini werde im Zusammenhang mit den Pariser Anschlägen wegen "terroristischen Mordes" ermittelt, teilte die belgische Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Bei Osama K. handele es sich um den zweiten Mann aus der Brüsseler Metro-Station, gegen ihn werde ebenfalls wegen "terroristischen Mordes ermittelt.

