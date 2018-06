Brüssel (AFP) Im Zusammenhang mit den Anschlägen in Brüssel ist am Freitagabend ein sechster Verdächtiger in der belgischen Hauptstadt festgenommen worden. Ein Sprecher der belgischen Staatsanwaltschaft bestätigte am Samstag entsprechende Informationen des flämischen Fernsehsenders VRT. Nähere Angaben zu dem Mann machte er zunächst nicht.

