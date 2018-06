Berlin (AFP) In der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz wird es künftig Traugottesdienste auch für homosexuelle Paare geben. Die Landessynode beschloss auf ihrer Tagung am Samstag eine Gleichstellung von Gottesdiensten zur Segnung zweier Menschen in eingetragener Partnerschaft mit Traugottesdiensten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.