Ulm (AFP) Ein Opfer der Schießerei in der Innenstadt von Heidenheim in Baden-Württemberg ist am Samstagmorgen seinen schweren Verletzungen erlegen. Der durch drei Schüsse getroffene 29-Jährige sei am Samstagmorgen in einer Klinik gestorben, teilte die Polizei in Ulm mit. Ein ebenfalls bei der Schießerei am Donnerstag durch einen Schuss verletzte 25-Jähriger sei hingegen außer Lebensgefahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.