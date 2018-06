Bochum (SID) - Der VfL Bochum hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga auf den vierten Tabellenplatz verbessert. Die Westfalen gewannen am Samstag zu Hause gegen den FSV Frankfurt mit 4:1 (2:1). Während der VfL 47 Punkte aufweist und am FC St. Pauli (46) vorbeizog, haben die Hessen nach wie vor 29 Zähler. Der FSV befindet sich als Tabellen-14. immer noch in akuter Abstiegsgefahr.

Vor 13.300 Zuschauern erwischte Frankfurt den besseren Auftakt und ging durch den Ex-Düsseldorfer Dani Schahin (3.) nach einem schnellen Konter in Führung. Die Hausherren benötigen eine längere Anlaufzeit, ehe sie ins Spiel fanden. Durch die Treffer von Onur Bulut (24.) und Torjäger Simon Terodde (37.) gaben die Gastgeber dem Spiel eine Wende. Für Terodde war es Saisontreffer Nummer 19. Thomas Eisfeld (49.) sorgte für die Vorentscheidung, Patrick Fabian (88.) stellte den Endstand her.

Die Bochumer hatten vor Wochenfrist durch das 1:3 bei RB Leipzig erstmals nach elf Spielen wieder verloren. Der schnelle Rückstand steigerte die Nervosität aufseiten des VfL. Doch nach dem Ausgleich übernahmen die Schützlinge von Trainer Gertjan Verbeek das Kommando, die allerdings angesichts des großen Rückstandes auf Platz drei aus dem Aufstiegsrennen sind.

Die Bestnoten bei den Hausherren verdienten sich Terodde, Bulut und Felix Bastians. Bei den Frankfurtern gefielen vor allem Zsolt Kalmar und Schahin.