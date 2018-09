Stuttgart (SID) - Mario Götze steht zum zweiten Mal hintereinander in der Fußball-Bundesliga in der Startelf von Rekordmeister Bayern München. Der WM-Held darf wie zuletzt gegen Eintracht Frankfurt (1:0) auch beim VfB Stuttgart beginnen. Das war zuletzt Mitte September 2015 der Fall.

Trainer Pep Guardiola lässt vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch bei Benfica Lissabon rotieren. Kapitän Philipp Lahm sitzt zunächst ebenso auf der Bank wie Weltmeister Thomas Müller, Douglas Costa oder Thiago. - Die Münchner Startformation in Stuttgart: Neuer - Kimmich, Martínez, Alaba - Rafinha, Vidal, Alonso, Bernat - Götze, Lewandowski, Ribéry.