Wolfsburg (dpa) - Der VfL Wolfsburg ist drei Tage vor dem wichtigen Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League nicht über ein Remis in der Fußball-Bundesliga hinausgekommen. Im Heimspiel gegen Mainz 05 reichte es für die Niedersachsen nur zu einem 1:1, sie verharren auf Tabellenplatz acht. Der VfL spielt am Dienstag in der Königsklasse gegen Real Madrid um den Halbfinal-Einzug.

