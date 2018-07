Gelsenkirchen (SID) - Jungstar Leroy Sané von Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat vor dem 170. Revierderby gegen Borussia Dortmund am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) einen Wechsel im Sommer so gut wie ausgeschlossen. "Ich denke, dass ich auch nächste Saison auf Schalke spielen werde", sagte der von einigen europäischen Topklubs umworbene 20-Jährige im Bild-Interview.

Langfristig sieht der einmalige Nationalspieler, der einen Vertrag bis 2019 besitzt, seine Zukunft aber im Ausland. "Daraus mache ich kein Geheimnis. Ich will mal im Ausland und bei einem noch größeren Verein als Schalke spielen. Am liebsten bei Barca - schon als kleiner Junge war das mein Traumklub", sagte Sané, der betonte, nie zum BVB wechseln zu werden: "Nein, auch wenn da erfolgreicher Fußball gespielt wird."

Am Sonntag traut Sané seinem Team trotz der schwachen Leistungen in den vergangenen Wochen einen Sieg zu: "Weil die ganze Mannschaft heiß ist und Wiedergutmachung will. In einem Derby kann alles passieren, selbst nach einem Rückstand. Es geht auf jeden Fall etwas für uns."