Augusta (SID) - 23 Jahre nach seinem letzten Triumph geht Bernhard Langer völlig überraschend mit Siegchancen in den Schlusstag des US Masters der Golfprofis in Augusta. Der 58-Jährige aus Anhausen spielte auf der dritten Runde an der Magnolia Lane furios auf (70 Schläge) und kam sensationell als Dritter ins Klubhaus.

Langer hat nur zwei Schläge Rückstand auf Spitzenreiter und Titelverteidiger Jordan Spieth. Der Amerikaner, 36 Jahre jünger als der deutsche Altmeister, verspielte am Samstag am letzten Loch mit seinem zweiten Doppel-Bogey seinen komfortablen Vorsprung. Er liegt nach einer 73er Runde mit insgesamt 213 Schlägen nur noch einen Schlag vor Smylie Kaufman. Spieths auch erst 24 Jahre alter Landsmann spielte mit einer 69 die beste Runde des Tages. Langer teilt sich den dritten Platz mit dem Japaner Hideki Matsuyama.

Noch schwerer als Spieth tat sich am Samstag der Nordire Rory McIlroy, der nach einer 77 vom zweiten auf den elften Platz zurückfiel. Langer dagegen zauberte wie zu seinen besten Tagen, 1985 und 1993 hatte er das Masters gewonnen und sich damit lebenslanges Startrecht gesichert.

"Ich habe heute ziemlich gut gespielt, bis auf ein paar Putts, die mir wehgetan haben", sagte Langer, dem sechs Birdies bei vier Bogeys gelangen. Sollte er das Masters zum dritten Mal gewinnen, wäre Langer der älteste Sieger in der 80-jährigen Turniergeschichte. Bisher hält der US-Amerikaner Jack Nicklaus diese Bestmarke, der vor 30 Jahren in Augusta seinen 18. Majortitel im Alter von 46 Jahren feierte.

Der frühere Weltranglistenerste Martin Kaymer spielte derweil die schlechteste Runde seiner Masters-Karriere. Der 31-Jährige aus Mettmann benötigte 79 Schläge, am Tag zuvor hatte er nur knapp die Qualifikation für die Schlussrunden geschafft. 2011 war Kaymer nach einer 78 auf der zweiten Runde am Cut gescheitert.