London (AFP) Die Kinderbeauftragte der britischen Regierung hat die französischen Behörden aufgefordert, unbegleitete Kinder aus dem Flüchtlingslager in Calais so rasch wie möglich zu Verwandten nach Großbritannien zu lassen. Sie habe die Behörden gebeten, Asyl-Anträge von Minderjährigen, die vermutlich zu einer Einreise nach Großbritannien berechtigt seien, vordringlich zu behandeln, erklärte Anne Longfield am Samstag.

