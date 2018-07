Aden (AFP) Al-Kaida-Kämpfer haben im Süden des Jemen mindestens 20 Soldaten getötet. Nach Angaben der Armee griffen die Extremisten am frühen Samstagmorgen in der Stadt Ahwar in der Provinz Abyan einen Konvoi der regierungstreuen Truppen aus dem Hinterhalt an. Demnach stoppten sie die drei zivilen Fahrzeuge, zwangen die Soldaten zum Aussteigen und erschossen mindestens 20 von ihnen.

