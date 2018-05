Austin (SID) - Moto3-Pilot Philipp Öttl startet beim Motorrad-Grand-Prix von Amerika in Austin/Texas überraschend von der Pole Position. Der 19-Jährige aus Ainring verwies mit seiner KTM im Qualifying den spanischen WM-Dritten Jorge Navarro (+0,587 Sekunden) und den Italiener Enea Bastianini (beide Honda/+0,598) deutlich auf die Plätze zwei und drei.

Öttl profitierte dabei von den wechselnden Bedingungen, seine Topzeit setzte er auf trockener Strecke. Öttl war bei den ersten beiden Saisonrennen in Katar und Argentinien Neunter beziehungsweise 15. geworden, in der Gesamtwertung liegt er auf Rang 15.

In der Königsklasse MotoGP kam Stefan Bradl (Zahling) auf seiner Aprilia sechs Tage nach seinem siebten Platz im argentinischen Termas de Rio Hondo auf Platz 16. Die Pole sicherte sich zum vierten Mal in Folge in den USA der Spanier Marc Marquez (Honda) vor seinem Landsmann und Weltmeister Jorge Lorenzo und dem italienischen Routinier Valentino Rossi (beide Yamaha).

In der Moto2-Klasse fuhren die Kalex-Piloten Jonas Folger (Tordera/Spanien), Sandro Cortese (Berkheim) und Marcel Schrötter (Tordera/Spanien) auf die Plätze sieben, zehn und 13. Die Pole holte sich der Spanier Alex Rins (Kalex).