Vohburg an der Donau (dpa) - Ein Tag nach seinem Verschwinden bei einem Waldspaziergang ist ein fünfjähriger Junge von einem Angler unversehrt gefunden worden. Der Junge sei in Vohburg an der Donau durch den Wald geirrt und unverletzt, teilte die Polizei mit. Der Junge war gestern Nachmittag mit seiner Mutter in einem Waldstück unterwegs und mit seinem Laufrad voraus gefahren. Nachdem die Frau ihren Sohn kurzzeitig aus den Augen verloren hatte, konnte sie lediglich das Laufrad finden - der Junge blieb verschwunden.

