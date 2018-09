Wien (AFP) Die österreichische Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, die sich durch ihren strikten Kurs in der Flüchtlingskrise in der EU einen Namen gemacht hat, gibt ihr Amt Medienberichten zufolge auf. Die ÖVP-Politikerin kehre nach Niederösterreich zurück, um in dem Bundesland Stellvertreterin von Landeshauptmann Erwin Pröll zu werden, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA am Samstag. Neuer Innenminister soll demnach ihr Parteikollege Wolfgang Sobotka werden.

