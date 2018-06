Lima (AFP) Bei einem Busunglück im Südosten Perus sind am Freitag mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Der Übernachtbus sei auf dem Weg von Puerto Maldonado in die Touristenstadt Cusco in einer dünnbesiedelten Berggegend in einen Fluss gestürzt, teilte die Polizei mit. Der Rettungseinsatz sei dadurch erschwert worden, dass der Bus im Fluss Mapacho fast vollständig im Wasser versunken sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.