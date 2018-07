Istanbul (AFP) Bei einer Bombenexplosion in der Nähe einer Bushaltestelle in Istanbul sind laut einem Agenturbericht drei Menschen verletzt worden. Die Explosion habe sich am Samstag im Stadtteil Mecidiyekoy im europäischen Teil der türkischen Metropole ereignet, berichtete die Nachrichtenagentur Dogan. Die Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden, ihre Verletzungen seien aber nicht schwer. Die Polizei habe die Umgebung abgeriegelt und ein Hubschrauber fliege darüber.

