Neu Delhi (AFP) Bei einem Brand in einem Tempel in Indien sind mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Zu dem Unglück im südindischen Bundesstaat Kerala sei es während eines Feuerwerks gekommen, sagte Keralas Innenminister Ramesh Chennithala dem Sender NDTV am Sonntag. Mehr als 15 Menschen seien verletzt worden. Örtliche Medien gaben die Opferzahl mit mindestens 60 an.

