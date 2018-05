Kabul (AFP) Ein starkes Erdbeben hat am Sonntag viele Menschen in Afghanistan, Pakistan und Indien aufgeschreckt. Das Epizentrum des Bebens mit einer Stärke von 6,6 lag in rund 210 Kilometern Tiefe im Nordosten Afghanistans, wie die US-Erdbebenwarte (USGS) mitteilte. Die US-Experten schätzten es als unwahrscheinlich ein, dass es Opfer oder größere Sachschäden gegeben habe.

