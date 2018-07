Algier (AFP) Jüngste Erkenntnisse, wonach die Brüsseler Dschihadisten-Zelle weitere Anschläge in Frankreich geplant hatte, zeugen nach den Worten des französischen Premierministers Manuel Valls von der "sehr hohen Bedrohung", der sein Land und Europa nach wie vor ausgesetzt sind. "Wir lassen in unserer Wachsamkeit nicht nach", sagte Valls am Sonntag während eines Algerien-Besuchs. "Die Gefahr ist da, gegenwärtig, und wir müssen darauf eingestellt bleiben", bekräftigte er.

