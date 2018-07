Eriwan (AFP) Nach dem Wiederaufflammen der Kämpfe um die Kaukasusregion Berg-Karabach haben in der armenischen Hauptstadt Eriwan tausende Demonstranten der jüngsten Opfer des Konflikts gedacht. Die Teilnehmer der Demonstration zogen am Sonntag mit Flaggen von Armenien und von Berg-Karabach still zu einem Mahnmal für die 30.000 Opfer des Konflikts um Berg-Karabach in den 90er Jahren.

