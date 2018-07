Paris (AFP) Der Vater des mutmaßlichen Paris-Attentäters Salah Abdeslam hofft, dass sich sein Sohn vor Gericht äußert und für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird. Er sei "traurig" und verstehe nicht, "was in den Köpfen der Kinder vorgeht", sagte der 67-jährige Mann dem französischen Radiosender Europe 1 in einem am Sonntagmorgen ausgestrahlten Interview. Er hoffe, dass sich sein Sohn "vor der Justiz äußern" werde.

