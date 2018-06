Potsdam (dpa) - Profiboxer Jack Culcay ist Weltmeister. Der in Ecuador geborene Darmstädter hat den Titelkampf im Halbmittelgewicht nach Version der WBA gegen Jean Carlos Prada aus Venezuela am Abend vor 2600 Zuschauern in Potsdam durch technischen K.o. in der zehnten Runde gewonnen. Für den 30 Jahre alten Culcay, der auch schon als Amateur Weltmeister war, war dies der 22. Sieg in seinem 23. Profikampf. Der einen Kopf größere Rechtsausleger Prada kassierte die zweite Niederlage im 34. Profikampf.

