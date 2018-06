Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat wegen einer Panne seines Flugzeugs den Auftakt des G7-Außenministertreffens am Sonntag im japanischen Hiroshima verpasst. Steinmeier sei zwar inzwischen in der chinesischen Metropole Changsa Richtung Japan gestartet, doch habe es eine "Verzögerung" gegeben, teilte das Auswärtige Amt in Berlin am Sonntagvormittag mit. Es werde mit seiner Ankunft in Hiroshima erst am frühen Abend (Ortszeit) gerechnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.