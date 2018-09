Kabul (dpa) - Ein Erdbeben der Stärke 6,6 hat den Nordosten Afghanistans und Teile Pakistans erschüttert. Das Epizentrum liege in der Nähe der afghanischen Stadt Ashkasham im Hindukusch nahe der pakistanischen Grenze, teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Erschütterungen waren auch in Indien zu spüren. In Indiens Hauptstadt Neu Delhi seien die U-Bahnen aus Sicherheitsgründen gestoppt worden, berichtete der Sender NDTV. Über Verletzte gibt es noch keine Informationen.

