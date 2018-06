Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Zweitligist FSV Frankfurt hat sich von Trainer Tomas Oral getrennt. "Nach der zuletzt eingetretenen Entwicklung ist der FSV nach eingehender Analyse übereingekommen, für die verbleibenden fünf Saisonspiele eine Veränderung herbei zu führen", teilte der Abstiegskandidat mit. Oral hatte bereits vor Wochen seinen Wechsel zur neuen Saison zum Karlsruher SC bekanntgegeben und stand seitdem in der Kritik. Das 1:4 am Samstag beim VfL Bochum war das siebte sieglose FSV-Spiel in Serie.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.