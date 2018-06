Dortmund (SID) - Weltmeister Mats Hummels vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund will schon bald eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft treffen. "Ich will nicht unbedingt, aber ich muss eine große Entscheidung treffen. Ich glaube, dass alle Beteiligten die Entscheidung deutlich vor der EM hören wollen. Ich ziehe es nicht künstlich in die Länge", sagte der 27-Jährige der Bild am Sonntag.

Für Hummels sei der kommende Vertrag von entscheidender Bedeutung. "Wenn ich jetzt einen langfristigen Vertrag unterschreibe, bin ich am Ende der Laufzeit 31 oder 32 Jahre alt. Momentan plane ich nicht zu spielen, bis ich 38 bin", betonte der BVB-Kapitän. Sein Kontrakt bei den Westfalen läuft 2017 aus. Der ehemalige Münchner wird immer wieder mit Spitzenklubs aus England und Spanien in Verbindung gebracht.

Der Innenverteidiger tut sich allerdings mit einer Entscheidungsfindung schwer: "Das ist nicht einfach, und ich überlege sehr viel hin und her. Ich hoffe, dass es irgendwann eine klare Richtung gibt."

Auch die Verträge von Hummels BVB-Teamkollegen Henrich Mchitarjan und Ilkay Gündogan laufen im Sommer 2017 aus. Die Borussia drängt beim Trio auf eine Entscheidung, um Planungssicherheit zu haben.