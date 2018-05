Palermo (SID) - WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose beweist im Alter von 37 Jahren in der italienischen Serie A weiter seine Klasse. Der Fußball-Weltmeister in Diensten von Lazio Rom war mit zwei Toren und einer Vorlage beim 3:0 (2:0) bei US Palermo der Matchwinner. Klose traf innerhalb von fünf Minuten (10./15.) doppelt und bereitete Felipe Andersons Tor (72.) vor, ehe er sechs Minuten später ausgewechselt wurde.

Für Klose war es der zweite Doppelpack innerhalb der vergangenen vier Wochen, Mitte März hatte er beim 2:0 gegen Atalanta Bergamo seine ersten beiden Saisontreffer erzielt. Lazio liegt nach dem zwölften Sieg am 32. Spieltag auf Platz acht. Das internationale Geschäft ist elf Punkte entfernt. Palermo schwebt als 18. in akuter Abstiegsgefahr.

Vor der Partie hatte die Polizei fünf Anhänger der Gastgeber festgenommen. Sie werden nach italienischen Medienberichten für Ausschreitungen im Stadtzentrum Palermos verantwortlich gemacht. Bei Auseinandersetzungen mit Lazio-Fans wurden angeblich mehrere Personen verletzt. Auch im Stadion gab es Unruhen, Schiedsrichter Andrea Gervasoni unterbrach deshalb kurzfristig das Spiel in der ersten Halbzeit.