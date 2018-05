Liverpool (SID) - Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool eine gelungene Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund gefeiert. Vier Tage vor dem Duell an der Anfield Road am Donnerstag (21.05/Sport1 und Sky) gewannen die Reds 4:1 (2:1) gegen Stoke City und stellten damit am 33. Spieltag der englischen Premier League den Blickkontakt zu den Europacup-Plätzen wieder her.

Alberto Moreno (8.), Daniel Sturridge (32.) und Divock Origi (50., 65.) erzielten die Treffer für Liverpool, das am vergangenen Donnerstag in Dortmund ein 1:1 erreicht hatte. Bojan (22.) war der zwischenzeitliche Ausgleich für Stoke mit dem früheren Leverkusener Philipp Wollscheid in der Startelf gelungen.