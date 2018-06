Madrid (SID) - Real Madrid kann im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den VfL Wolfsburg am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) wohl wieder auf Stürmer Karim Benzema und Abwehrspieler Raphael Varane zurückgreifen. Die beiden französischen Nationalspieler nahmen am Sonntag nach ihren verletzungsbedingten Zwangspausen wieder am Training des spanischen Fußball-Rekordmeisters teil.

Benzema war bei der 0:2-Niederlage im Hinspiel in Wolfsburg am vergangenen Mittwoch in der 42. Minute wegen einer Knieverletzung ausgewechselt worden und konnte auch am Samstag beim 4:0 der Königlichen in der Liga gegen SD Eibar nicht mitwirken. Varane musste wegen einer Wadenverletzung die vergangenen zwei Woche pausieren.