Hiroshima (dpa) - In der japanischen Stadt Hiroshima hat das Treffen der Außenminister der G7 begonnen. Im Mittelpunkt stehen der Kampf gegen den islamistischen Terrorismus, die Konflikte in Syrien und in der Ukraine sowie die Bemühungen um nukleare Abrüstung. Der aus China anreisende Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier verpasste den Auftakt des Treffens in Hiroshima zunächst, da sein Flugzeug wegen technischer Probleme nicht planmäßig abheben konnte. Gastgeber Japan, einziges Land, auf das in einem Krieg Atombomben abgeworfen wurden, hofft auf neuen Schwung in den Bemühungen um nukleare Abrüstung.

