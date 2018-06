Moroni (AFP) Die zweite Runde der Präsidentschaftswahl auf den Komoren ist von Zwischenfällen in einigen Wahllokalen überschattet worden. Anhänger von Ex-Präsident Ahmed Abdallah Sambi hätten am Sonntag die Stimmabgabe in einigen Wahllokalen auf der Insel Anjouan gestört, berichteten örtliche Journalisten. Sambis Partei Juwa hatte sich in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am 21. Februar nicht durchsetzen können.

