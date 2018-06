Berlin (AFP) Die Pop-Sängerin Mariah Carey hätte gerne in mehr Filmen mitgespielt, musste aber wegen ihrer Kinder darauf verzichten. Nachdem sie 2010 in dem preisgekrönten Film "Precious" eine Sozialarbeiterin spielte, habe sie mehrfach Rollenangebote erhalten, sagte die 46-Jährige der "Welt am Sonntag". "Nur bin ich kurz nach dem Drehschluss von 'Precious' mit meinen Zwillingen schwanger geworden."

