Mumbai (dpa) - Der Ankunftsort für den britischen Thronfolger William (33) und seine Frau Kate (34) hätte geschichtsträchtiger kaum sein können.

Das Taj Mahal Palace Hotel im Herzen der Stadt Mumbai gilt als das luxuriöseste Hotel ganz Indiens - und war gleichzeitig das bekannteste Ziel einer Serie islamistischer Anschläge, die im November 2008 die Stadt erschütterte.

Immer noch spielen indische Fernsehsender den ganzen Tag Spezialsendungen zu dem Thema, wenn sich das Datum der Anschläge jährt. Auch das königliche Paar legte in Gedenken einen Kranz in dem Hotel nieder. An der Stelle, wo die Namen der 31 Angestellten eingraviert sind, die damals ihr Leben verloren.

Es dürfte ein wohl gewählter erster Schritt für das Paar gewesen sein, um seine Verbundenheit mit einem Land zu demonstrieren, das sie beide zum ersten Mal besuchen. Denn Besuch aus dem britischen Königshaus ist in Indien immer auch ein Großereignis für die lokale Bevölkerung und die Medien.

Und das, obwohl Kate und William im Vergleich zu anderen Staatsgästen geradezu bescheiden auftraten. So war zum Beispiel US-Präsident Barack Obama bei seinem letzten Besuch in der Metropole zwar im gleichen Hotel abgestiegen, hatte aber für seine Delegation alle 550 Räume gemietet. Das Thronfolger-Paar buchte hingegen für sich und seine elfköpfige Delegation noch nicht einmal die Präsidentensuite, sondern wich auf kleinere Zimmer aus. Zahlreiche indische Medien lobten diese "königliche Bescheidenheit".

Noch häufiger erwähnten die indischen Medien, dass Herzogin Kate nach dem Mittagessen in einem leichten Sommerkleid von Anita Dongre, einer lokalen Designerin aus Mumbai, das Hotel wieder verließ. Bei ihrer Ankunft hatte sie noch auf eine rote Kombination des britischen Designers Alexander McQueen vertraut. Sie habe jedoch so schnell wie möglich in das Kleid einer lokalen Designerin schlüpfen wollen, verriet ein Mitglied ihrer Delegation den indischen Medien.

Im Oval Maidan, einem großen Park im Herzen der Stadt, ging es dann um Cricket. Der Sport ist in England und Indien gleichermaßen populär. Es wird einerseits von Straßenkindern gespielt, während andererseits die großen Cricket-Stars des Landes Millionen verdienen. Im Oval Maidan traf beides zusammen. Das Paar spielte ein paar Bälle mit eingeladenen Straßenkindern - und mit dem wohl bekanntesten Cricket-Spieler des Subkontinents, Sachin Tendulkar.

Nach einer Tour in einem oben offenen Doppeldecker-Bus und einem Besuch bei Slum-Kindern war als krönender Abschluss des Tages ein Treffen mit einigen der größten Stars des indischen Bollywood-Kinos geplant. Neben Cricket-Star Sachin Tendulkar standen zum Beispiel der selbst in Deutschland sehr beliebte Shah Rukh Khan und der - nicht mit ihm verwandte - Aamir Khan auf der Gästeliste.

Auch der Abend soll vor allem im Zeichen der Straßen- und Slum-Kinder stehen. Das Gala-Dinner soll gleichzeitig dazu genutzt werden, Geld für die drei Hilfsorganisationen zu sammeln, die während des Tages das königliche Paar und die verschiedenen Straßenkinder zusammengebracht hatten.

Am Dienstag geht es für Kate und William weiter in die Hauptstadt Neu Delhi, wo sie unter anderem den indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi treffen sollen. Anschließend reisen die beiden weiter in das benachbarte Königreich Bhutan und die indische Stadt Agra, wo der berühmte Taj Mahal steht.