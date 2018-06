Berlin (dpa) - In der Debatte um das Erdogan-Gedicht von Jan Böhmermann ergreift Springer-Chef Mathias Döpfner in einem offenen Brief Partei für den Satiriker. "Ich finde Ihr Gedicht gelungen. Ich habe laut gelacht", schreibt der Vorstandsvorsitzende des Medienhauses in der "Welt am Sonntag". "Dass Ihr Gedicht geschmacklos, primitiv und beleidigend war, war ja - wenn ich es richtig verstanden habe - der Sinn der Sache." Böhmermann hatte das Gedicht mit dem Titel "Schmähkritik" in seiner satirischen TV-Show "Neo Magazin Royale" präsentiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.