FC Bayern kann für Lissabon wieder mit Coman planen

München (dpa) - Der FC Bayern München kann im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Benfica Lissabon voraussichtlich wieder auf Kingsley Coman zurückgreifen. Der Franzose war am Samstag beim Bundesligasieg des deutschen Fußball-Meisters in Stuttgart wegen leichter muskulärer Probleme geschont worden. Am Sonntag absolvierte der Flügelstürmer auf dem Vereinsgelände eine individuelle Einheit mit Ball. Die Bayern fliegen am Dienstag nach Portugal, wo sie am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) mit einem 1:0-Vorsprung in die entscheidende zweite Viertelfinalpartie gehen.

Skripnik bleibt vorerst Trainer in Bremen

Bremen (dpa) - Viktor Skripnik bleibt vorerst Trainer des abstiegsbedrohten SV Werder Bremen. Das bestätigte Manager Thomas Eichin am Sonntag in Bremen. "Alle Mannschaften unten haben eine Trainerdiskussion", sagte der Geschäftsführer, "die muss man aushalten, Viktor kann das." Am Samstag war der norddeutsche Fußball-Bundesligist durch die 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg auf den Relegationsrang abgerutscht.

Freiburg vor Bundesliga-Rückkehr - Nürnberg patzt gegen Duisburg

Berlin (dpa) - Der SC Freiburg kann sich auf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga einstellen. Der Zweitliga-Spitzenreiter gewann am Sonntag gegen den FC St. Pauli mit 4:3 und baute seine Serie auf acht Siege aus. Auf den vierten Platz haben die Freiburger 15 Punkte Vorsprung. Eine Niederlage kassierte überraschend der 1. FC Nürnberg mit einem 1:2 gegen Schlusslicht MSV Duisburg. Nürnberg bleibt aber mit 56 Punkten Dritter, der MSV hat nur noch drei Zähler Rückstand auf Relegations-Platz 16. Der 1. FC Kaiserslautern und der Karlsruher SC trennten sich im Südwest-Derby torlos. Zum Abschluss des 29. Spieltags empfängt Fortuna Düsseldorf am Montagabend RB Leipzig.

FSV Frankfurt trennt sich von Trainer Oral - Götz Favorit

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Zweitligist FSV Frankfurt hat sich von Trainer Tomas Oral getrennt. Oral hatte bereits vor Wochen seinen Wechsel zur neuen Saison zum Karlsruher SC bekanntgegeben und stand seitdem in der Kritik. Das 1:4 am Samstag beim VfL Bochum war das siebte sieglose FSV-Spiel in Serie. Favorit für die Nachfolge ist der langjährige Bundesliga-Profi Falko Götz. Der FSV will seinen neuen Chefcoach am Montag vorstellen.

DFB-Interimschef Koch wehrt sich gegen zu großen Bundesliga-Einfluss

Berlin (dpa) - Im Machtgerangel an der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes will Interimschef Rainer Koch den Einfluss des Profilagers begrenzen. "Die Interessen des Fußballs dürfen sich auch nicht nur an der Spitze orientieren", sagte Koch der "Bild am Sonntag". Zuvor hatte Ligapräsident Reinhard Rauball, der den DFB übergangsweise gemeinsam mit Koch führt, den designierten neuen Verbandspräsidenten Reinhard Grindel davor gewarnt, die Ansprüche der Bundesligen zu vernachlässigen. Kurz vor der geplanten Wahl von Grindel droht der Konflikt zwischen Profivereinen und Amateuren um Macht und Einfluss innerhalb des DFB damit wieder aufzubrechen.

Langer mit Siegchancen in Augusta - Zwei Schläge hinter Spitzenreiter

Augusta (dpa) - Golf-Routinier Bernhard Langer hat beim Masters in Augusta Chancen auf seinen dritten Sieg. Der 58-Jährige aus Anhausen rangiert nach der dritten Runde am Samstag (Ortszeit) auf dem geteilten dritten Platz. Auf den führenden Titelverteidiger Jordan Spieth aus den USA hat Langer nur zwei Schläge Rückstand. Der Masters-Gewinner von 1985 und 1993 spielte auf dem Par 72-Kurs des Augusta National Golf Clubs mit einer 70 die zweitbeste Runde aller Akteure. Lediglich der vor ihm rangierende Smylie Kaufman (USA) war um einen Schlag besser. Spitzenreiter Spieth kam mit einer 73 ins Clubhaus und führt mit einem Gesamtergebnis von 213 vor Kaufman.

Enttäuschender Abraham verliert WM-Titel im Supermittelgewicht

Las Vegas (dpa) - Box-Profi Arthur Abraham hat seinen Weltmeisterschafts-Titel im Supermittelgewicht nach WBO-Version verloren. Der Wahl-Berliner unterlag am Samstag (Ortszeit) in der berühmten MGM Garden-Arena von Las Vegas dem Mexikaner Gilberto Ramirez einstimmig nach Punkten. Für Abraham war es im 49. Kampf seiner Karriere die fünfte Niederlage. Sein Kontrahent hingegen stieg auch nach dem 34. Duell als Sieger aus dem Ring.

Klitschko bestätigt: Rückkampf gegen Fury am 9. Juli

Hamburg (dpa) - Wladimir Klitschko hat den Termin für den Rückkampf gegen den britischen Boxweltmeister Tyson Fury bestätigt. Das Duell wird am 9. Juli stattfinden, teilte Klitschko auf seiner Internetseite mit. Der Austragungsort steht noch nicht fest. Peter Fury, Onkel und Trainer von Tyson Fury, hatte am vergangenen Freitag Manchester als Austragungsort angegeben. Klitschko hatte im November vergangenen Jahres in Düsseldorf überraschend gegen Fury verloren und seine WM-Gürtel der Verbände WBO, IBF und WBA eingebüßt.

Seidenberg verpasst mit Boston Bruins NHL-Playoffs

Philadelphia (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Dennis Seidenberg hat mit den Boston Bruins in der nordamerikanischen Profiliga NHL die Playoffs verpasst. Ohne den derzeit verletzten Verteidiger verlor Boston am Samstag (Ortszeit) sein letztes Vorrundenspiel mit 1:6 gegen die Ottawa Senators. Da die Philadelphia Flyers kurz darauf die Pittsburgh Penguins mit dem deutschen Stürmer Tom Kühnhackl mit 3:1 bezwangen, flogen die Bruins noch aus den Playoff-Rängen. Die Flyers und die Detroit Red Wings qualifizierten sich stattdessen als letzte Teams für die Playoffs. Damit könnte Seidenberg bei der WM in Russland (6. bis 22. Mai) für Deutschland spielen.

Golden State fehlt noch ein Sieg zum NBA-Rekord

Memphis (dpa) - Die Golden State Warriors sind nach ihrem 71. Saisonsieg nur noch einen Erfolg vom Rekord in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA entfernt. Der Meister drehte einen Zehn-Punkte-Rückstand bei den Memphis Grizzlies am Samstag (Ortszeit) noch in einen 100:99-Sieg. Damit können die Warriors mit zwei Siegen in den verbleibenden zwei Saisonspielen die Liga-Bestmarke der Chicago Bulls um Michael Jordan von 72 Erfolgen aus dem Spieljahr 1995/96 übertreffen. Auch die Atlanta Hawks um den deutschen Nationalspieler Dennis Schröder sind in guter Form. Die Hawks gewannen beim 118:107 gegen die Boston Celtics ihr drittes Spiel in Serie und festigten Platz drei in der Eastern Conference.