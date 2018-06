Beirut (AFP) In der Region um die syrische Stadt Aleppo haben sich regierungstreue Truppen und dschihadistische Rebellen schwere Gefechte geliefert. Bei den Kämpfen an mehreren Fronten seien binnen 24 Stunden mindestens 16 regierungstreue Kämpfer und 19 Rebellen getötet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag mit. Auslöser der Kämpfe war nach Einschätzung der Beobachtungsstelle der Versuch der Rebellen, jene Territorien zurückzugewinnen, die sie vor Inkrafttreten der Waffenruhe im Februar an Regierungstruppen verloren hatten.

