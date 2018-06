Brüssel (dpa) - Die islamistischen Attentäter von Brüssel hatten nach Erkenntnissen der belgischen Ermittler zunächst einen weiteren Anschlag in Frankreich geplant. Angesichts des immensen Fahndungsdrucks sei den Extremisten aber die Zeit davon gelaufen, so dass sie sich für Brüssel als Anschlagsziel entschieden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Gegen den am Freitag festgenommenen Mohamed Abrini wurde der Mitteilung zufolge von einem Untersuchungsrichter formell Haftbefehl erlassen.

