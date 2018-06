Berlin (dpa) - Der Verfassungsschutz hat nach Darstellung seines Chefs Hans-Georg Maaßen die Terrormiliz Islamischer Staat anfangs falsch eingeschätzt. So habe man es zunächst für unwahrscheinlich gehalten, dass der IS den Flüchtlingsstrom nutzen werde, um Anhänger nach Deutschland zu bringen, sagte Maaßen der "Welt am Sonntag". Mittlerweile wisse man: Was den IS angeht, müsse man dazulernen. Obwohl er es nicht nötig hätte, seine Leute unter die Flüchtlinge zu mischen, habe er es getan - er nenne das eine "Machtdemonstration".

