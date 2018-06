Istanbul (AFP) Ein syrischer Journalist, der sich als Gegner der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) profiliert hat, ist bei einem bewaffneten Angriff in Istanbul schwer verletzt worden. Ein maskierter Mann habe Mohammed Saher al-Schurkat in den Kopf geschossen, als dieser in der südtürkischen Stadt Gaziantep eine Straße entlanggelaufen sei, berichteten die Nachrichtenagenturen Anadolu und Dogan am Sonntag. Der Journalist liege nun auf der Intensivstation.

