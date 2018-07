Brüssel (AFP) Die Brüsseler Dschihadisten-Zelle wollte nach Angaben belgischer Ermittler ursprünglich ein weiteres Mal in Frankreich zuschlagen, hat sich wegen Fortschritten der Ermittler dann aber für Anschläge in der belgischen Hauptstadt Brüssel entschieden. Das gab die Staatsanwaltschaft in Brüssel am Sonntag bekannt und bestätigte damit Medienberichte.

